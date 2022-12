So verabschiedet sich Michael Wimmer von den Fans

1 Michael Wimmer sucht künftig eine Herausforderung als Cheftrainer. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der bisherige Interimstrainer des VfB hat sich auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft an den Stuttgarter Anhang gewandt.















Link kopiert

Mit der Verpflichtung von Bruno Labbadia als neuem Trainer endete zugleich die Zeit von Michael Wimmer beim VfB Stuttgart: Der bisherige Interimstrainer möchte künftig selbst als Chefcoach arbeiten und verlässt den Verein deshalb mit sofortiger Wirkung.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Michael Wimmer verlässt den VfB – und will Cheftrainer werden Der VfB Stuttgart und Michael Wimmer gehen ab sofort getrennte Wege. Der bisherige Interimstrainer sucht eine neue Herausforderung in der ersten Reihe.

Zuvor verabschiedete sich der 42-Jährige im sozialen Netzwerk Instagram vom Stuttgarter Anhang mit einem großen Dank. „Wie ihr uns in den vergangenen Spielen unterstützt habt, werde ich nie vergessen“, schreibt Wimmer – und nimmt besonders auf die beiden Last-Minute-Siege vor eigenem Publikum Bezug: „Wenn ich an die Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Augsburg und Berlin denke, bekomme ich noch immer Gänsehaut. Ihr habt uns zum Sieg getragen.“

Auf die Nachricht haben bereits etliche User in den Kommentaren reagiert – unter anderem auch VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos mit zwei applaudierenden Händen als Emoji und Wimmers bisheriger Co-Trainer Max Lesser mit einem Herz.

Makellose Heimbilanz unter Wimmer

Für sechs Bundesliga-Spiele hatte Wimmer beim VfB an der Seitenlinie die Verantwortung. Die drei Heimspiele wurden alle gewonnen, auswärts gab es dagegen ausschließlich Niederlagen. Am kommenden Montag steigt die Mannschaft mit Labbadia in die Vorbereitung auf die restliche Saison ein.