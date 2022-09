1 Neuer Stürmer für den VfB Stuttgart: Serhou Guirassy. Foto: VfB Stuttgart

Der 26-Jährige, der von Stade Rennes kommt, weist eine beachtliche Torquote auf – und er darf sich auf Flanken von Borna Sosa freuen.















So richtig überraschend war es nicht, dass der VfB Stuttgart bei seiner Stürmersuche ausgerechnet in Frankreich fündig wurde. Immer wieder hatte Sportdirektor Sven Mislintat in der Vergangenheit Profis aus dem größten Nachbarland Deutschlands an den Neckar geholt – 2019 zum Beispiel Silas Katompa vom Zweitligisten FC Paris und Tanguy Coulibaly aus der Jugend von Paris Saint-Germain, vergangenes Jahr dann Enzo Millot von AS Monaco.