VfB Stuttgart: Rückkehr im Oktober? So steht es um Deniz Undav
17
Der verletzte Deniz Undav fiebert mit. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

VfB-Angreifer Deniz Undav ist weiterhin im Wartestand. Wann der verletzte Angreifer wieder eingreifen kann, ist noch offen. So steht es um ihn.

Deniz Undav ist ein ungeduldiger Zeitgenosse – und ein Vollblut-Fußballer. Logisch, dass es den verletzten Stürmer mächtig juckt, wenn Highlights auf dem Spielplan stehen. So wie letzten Freitag und an diesem Donnerstagabend. Zweimal Heimspiel unter Flutlicht, zweimal ausverkauftes Haus. Zwei Siege, die die Kollegen ohne ihn einfahren konnten. Undav, der sich mit seinem Innenbandanriss noch im Aufbau befindet, fieberte im Stadion, teilweise auf der Bank, mit.

