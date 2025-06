VfB Stuttgart: So reagiert Winamax auf den angekündigten Rechtsstreit

1 Mittlerweile Geschichte: der VfB mit seinem Trikot aus der Saison 2023/24 und Wettanbieter Winamax Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat angekündigt, im Streit um ausstehende Zahlungen mit Ex-Trikotsponsor Winamax den juristischen Weg einzuschlagen. Wie reagiert der Wettanbieter?











Auf den Ausgang wetten würde vermutlich niemand. Schließlich ist man vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand, wie es so schön heißt. Und so ist auch die Causa VfB Stuttgart und Winamax eine völlig offene. Der Fußball-Bundesligist will bekanntlich den Klageweg beschreiten, nachdem mehrere Mahnungen an den bisherigen Trikot- und Hauptsponsor offen und Schreiben unbeantwortet geblieben sind. Es geht um Ausstände von mehr als zwei Millionen Euro, die der VfB nun bei der Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart einklagen will. Der VfB bezeichnet die Klage als „unumgänglich“.