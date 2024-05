VfB Stuttgart: So lief die letzte Teilnahme an der Champions League

So lief die letzte Teilnahme an der Champions League

Stuttgart in der Champions League – es ist schon über eine Dekade her, dass der VfB das letzte Mal in der Königsklasse vertreten war. Ein Rückblick.











Champions-League-Abende in Stuttgart – das noch einmal miterleben zu dürfen, darauf mussten Anhänger des VfB Stuttgart über zehn Jahre warten. In der Saison 2009/2010 waren die Schwaben ein letztes Mal dabei. Es dürfte also mittlerweile eine ganze Generation an jungen Fans des nun 100.000 Mitglieder zählenden Clubs geben, die ab der kommenden Runde das erste Mal überhaupt die Gelegenheit bekommen, diese Höhepunkte mitzuerleben.

Die Glasgow Rangers, Unirea Urziceni und der FC Sevilla waren damals die Gegner der Schwaben in der Gruppenphase. Im Achtelfinale der Königsklasse wartete dann der FC Barcelona. Gleichzeitig war dies die Endstation für den VfB. Wir blicken auf die CL-Saison von damals in einer Bilderstrecke zurück. Viel Spaß beim Durchklicken!