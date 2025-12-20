VfB Stuttgart: So lief der Weihnachtsmarkt am Stadion

7 Der Weihnachtsmarkt am Stadion wurde sehr gut angenommen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Erstmals hat der VfB Stuttgart gemeinsam mit seiner organisierten Szene einen Weihnachtsmarkt vor dem Stadion veranstaltet. So lief die Veranstaltung ab.











Es kommt in Deutschland nicht an jedem Fußballstandort vor, dass der Club mit seinen organisierten Fans gemeinsame Sache macht. In Stuttgart schon. Die Gruppen der Cannstatter Kurve und der VfB veranstalteten zum ersten Mal überhaupt einen Weihnachtsmarkt – und zwar direkt vor dem Spiel gegen Hoffenheim und direkt vor dem Stadion.

Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen. Bereits weit über drei Stunden vor dem Spiel bevölkerten Tausende die Mercedesstraße. Glücksrad, Glühwein, Herzhaftes und Süßes – was man von einem Weihnachtsmarkt eben so kennt und auch erwartet, wurde den Anhängern geboten. Gemeinsam stimmte man sich auf die letzte Partie des Jahres ein. Bis 14 Uhr warteten insgesamt 15 Marktstände des VfB e. V., der organisierten Fanszene, der OFC-Regionen sowie der Fanbetreuung und dem VfB Dächle auf Jung und Alt.

Alle Erlöse des gemeinsamen Weihnachtsmarkts gehen im Nachgang an die VfB-Stiftung Brustring der Herzen, die damit die Stuttgarter Vesperkirche unterstützen wird. Erst an diesem Freitag wurden bereits 31.700 Euro von den Fans an die Stiftung überreicht – es waren die Erlöse des gemeinsam aufgelegten Pokalsieger-Shirts aus dem Mai.