So lief der Start in die Trainingswoche

9 Training beim VfB Stuttgart: Wataru Endo im Zweikampf mit Lilian Egloff. Foto: Baumann/Julia Rahn

Am Samstag wird es ernst für den VfB Stuttgart. Dann ist der 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Am Montagnachmittag begann die finale Vorbereitungswoche für dieses Duell. Wir waren mit dabei.















Nach zwei Tagen Erholung sind die Profis des VfB Stuttgart am Montagnachmittag in die neue Trainingswoche gestartet. Es ist die entscheidende vor dem Pflichtspielauftakt in das neue Jahr. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) ist der 1. FSV Mainz 05 zu Gast in der Mercedes-Benz-Arena.

Damit dann ein Sieg für den VfB möglich ist, ließ der Trainer Bruno Labbadia am Montag – wie schon im Trainingslager in Marbella – viele Offensivaktionen einüben, zudem gab es Spielformen mit zahlreichen Torabschlüssen.

Weiterhin nicht mit dabei bei diesen und anderen Trainingsformen war Borna Sosa. Der kroatische Linksverteidiger weilt weiter in München, wo er zum einen seine Adduktorenprobleme behandeln lässt und sich um anderen fit macht für ein baldiges Comeback zumindest im Teamtraining der Stuttgarter. Dan-Axel Zagadou, der sich in Marbella einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hatte, fehlte ebenso.

Tanguy Coulibaly laboriert an muskulären Problemen und absolvierte ein Lauftraining. Ebenso wie Laurin Ulrich. Das Mittelfeldtalent hatte das Trainingslager früh wegen eines Infekts verlassen. Vier Trainingstage bleiben Bruno Labbadia nun noch, um Automatismen zu festigen und die letzten Positionen für die Startelf am Samstag zu finden.