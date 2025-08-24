VfB Stuttgart: So lief der Ruckelstart für Rückkehrer Nübel

So lief der Ruckelstart für Rückkehrer Nübel

32 Durchlebte nach eigener Aussage einen „bitteren“ Nachmittag in Köpenick: Alexander Nübel Foto: IMAGO/HMB-Media

Der VfB Stuttgart hat beim 1. FC Union sein Bundesliga-Auftaktspiel mit 1:2 verloren. Torhüter Alexander Nübel kehrte dabei zwischen die Pfosten zurück. Eine Bestandsaufnahme.











Der VfB Stuttgart kann einfach keinen Auswärtsauftakt in der Bundesliga. Seit sage und schreibe elf Jahren schaffen es die Weiß-Roten nicht, ihr erstes Spiel in der Fremde in der jeweiligen Saison zu gewinnen. Selbst ein Punkt ist nicht garantiert. Lediglich zweimal (Heidenheim 2019, Bremen 2022) brachte man ein Pünktchen mit nach Hause. Auch in Köpenick beim 1:2 (0:2) gegen den 1. FC Union hieß es am Ende mal wieder: Außer Spesen nichts gewesen.