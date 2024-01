VfB Stuttgart: So lief der Jahresauftakt bei den Weiß-Roten

So lief der Jahresauftakt bei den Weiß-Roten

7 Rund 800 Fans waren beim Trainingsauftakt dabei. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart ist in das Fußballjahr 2024 gestartet. Anders als sonst nicht in südlichen Gefilden, dafür aber mit sonnigem Gemüt. Ein Überblick.











So ein ganz klein wenig war es kurz ungewohnt – sowohl für die Reporter als auch die Protagonisten. Anstatt dass der VfB-Tross wie sonst um diese Jahreszeit üblich in Marbella, Faro, Belek oder La Manga in den Trainingsbetrieb startete, hieß die diesjährige Realität: Trainingsplatz drei, Bad Cannstatt, bei acht Grad und leichtem Nieselregen. Rund 800 Fans wollten dabei sein, als der VfB nach kurzer Weihnachtspause den Betrieb wieder aufnahm. „Es ist Wahnsinn. Die Leute haben richtig Bock auf die Jungs, das freut uns sehr“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Doch der Stimmung der Truppe tat dies keinen Abbruch. Gut gelaunt versammelte Trainer Hoeneß 28 Spieler um sich, darunter alle vier Keeper. Mit dabei die Youngster Anrie Chase, Samuele di Benedetto, Moussa Cissé, Luca Raimund, Max Herwerth, Raul Paula und Chris Olivier. Das Septett soll bis mindestens Samstag voll integriert bleiben.

Zumindest vorübergehend nicht mehr mit dabei ist Thomas Kastanaras, der sich bis Saisonende den Ulmer Spatzen auf Leihbasis angeschlossen hat. Weiter geht es für die Mannschaft am Mittwoch mit einer öffentlichen Einheit um 10.30 Uhr. Am Samstag steht dann ein Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth an (15 Uhr, Robert-Schlienz-Stadion).