VfB Stuttgart: So lief das erste öffentliche Training der Saison

In der ersten öffentlichen Trainingseinheit wurden auch schon intensive Zweikämpfe geführt. In unserer Bildergalerie haben wir zahlreiche Fotos vom VfB-Training zusammengestellt.

Die EM ist zumindest in Stuttgart beendet und der Neckarpark ist wieder frei zugänglich – da bietet es sich an, dass der deutsche Vizemeister seine Fans zum öffentlichen Training einlädt. Wir waren dabei.











Rund 1000 Fans des VfB Stuttgart fanden bei bestem Wetter den Weg in den Neckarpark, um im Robert-Schlienz-Stadion der ersten öffentlichen Trainingseinheit dieser Vorbereitung beizuwohnen. Sie wurden nicht enttäuscht. Knackige Zweikämpfe und schöne Tore gab es zu sehen. Insbesondere die Neuzugänge Yannik Keitel und Justin Diehl taten sich dabei hervor. Alles vor den Augen des prominenten Trainingskiebitz’ Deniz Undav, der nach dem deutschen EM-Aus seinen Kollegen einen Besuch abstattete.

Nach den unterhaltsamen 90 Minuten gab es viele Autogramme und Selfies von und mit der kompletten Mannschaft sowie warme Worte vom Trainer. „Es tut richtig gut, euch heute hier zu haben. Wir hoffen, dass wir euch auch etwas zeigen konnten. Schöne Tore gab es ja zu sehen“, sagte Sebastian Hoeneß zu den an der Bande wartenden Anhängern.

Er konnte immerhin 30 Spieler zu Beginn der Einheit um sich versammeln, darunter gleich mehrere Youngster aus dem Nachwuchs. Lediglich Dan-Axel Zagadou und Josha Vagnoman traten nach ihren langen Verletzungspausen kürzer, trainierten großteils individuell.

Weiter geht es für die Mannschaft an diesem Mittwoch, dann wieder nicht-öffentlich und vormittags. An diesem Samstag (15 Uhr) steht dann der erste richtige Härtetest für Hoeneß und die Mannschaft an - das Testspiel in der Schweiz beim FC Luzern.