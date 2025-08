VfB Stuttgart: So läuft der Kartenverkauf für die Europa League

So läuft der Kartenverkauf für die Europa League

1 Die Stuttgarter Arena wird auch in der Europa League kaum freie Plätze bieten. Foto: Eibner

Wer kommt wie an Karten für die Europa League. Am Montag hat der VfB Stuttgart dazu informiert.











Link kopiert

Am 29. August steht fest, auf wen der VfB Stuttgart als amtierender Pokalsieger in der kommenden Saison in der Europa League trifft. Fest steht, es wird vier Heim- und vier Auswärtsspiele geben. Und seit Montag ist auch klar, wie der Kartenverkauf verlaufen wird.

Nach Angaben des VfB wie folgt: Ab Mittwoch, 6. August, 9 Uhr, können sich Dauerkarteninhaber ihren Platz sichern. Allerdings nur im Paket für alle vier Heimspiele, nicht für einzelne Partien. Die Frist endet am Sonntag, 17. August. 36 000 Saisontickets für die Bundesliga haben die Stuttgarter abgesetzt, das Kontingent ist gedeckelt.

Nach den Dauerkarteninhabern kommen die Mitglieder zum Zug – sofern Plätze übrig bleiben. Ihnen bietet sich ab Donnerstag, 21. August, 9 Uhr, die Chance auf den Besuch eines Heimspiels gegen Aston Villa, den FC Porto oder AS Rom. Anders als Dauerkarteninhaber können Mitglieder theoretisch zwei Vierer-Pakete erwerben. Für Mitglieder des Fritzle- und Jugendsclubs werden einige wenige Tickets zurückgehalten. Ein separates Kontingent erhalten auch die offiziellen Fanclubs – analog zur vergangenen Champions-League-Saison.

Sollten dann noch freie Plätze übrig sein, auch über die Ticketbörse, werden diese nach der Auslosung am 29. August und der exakten Terminierung im Vorfeld der jeweiligen Begegnung als Tageskarte angeboten.