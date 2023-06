So läuft der Dauerkarten-Verkauf für die nächste Saison

1 Auf den Rückhalt von den Rängen kann sich der VfB verlassen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

In der kommenden Woche startet der VfB den Verkauf von Stammplätzen. Wer kommt in welcher Phase zum Zug? Und was kosten die Tickets? Ein Überblick.















Die neue Saison wirft bereits ihre Schatten voraus. In der kommenden Woche startet beim VfB Stuttgart der Verkauf der Dauerkarten für die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga.

Zunächst haben dabei die bisherigen Dauerkarten-Inhaber die Möglichkeit, ihren Stammplatz zu verlängern. Diese Verkaufsphase startet am Dienstag, den 13. Juni, um 10 Uhr. Sie läuft knapp drei Wochen bis einschließlich 2. Juli. Auch ein Platzwechsel auf einen anderen verfügbaren freien Platz ist in dieser Phase möglich. Am Dienstag, den 11. Juli, beginnt dann um 10 Uhr der Vorverkauf für Mitglieder. Einen freien Verkauf wird es nicht geben.

Die Dauerkarten können sowohl online als auch im Fancenter am Stadion sowie im Fanshop im Breuningerland in Ludwigsburg erworben werden. Die Preise liegen zwischen 227,50 Euro (Stehplatz) und 804 Euro (Haupttribüne Mitte).

Im Unterrang der Haupttribüne sind bis zur kompletten Fertigstellung der Tribüne Anfang 2024 keine Dauerkarten erhältlich – aus organisatorisch-baulichen Gründen, wie der VfB mitteilt. Tageskarten sollen dort aber bereits in der Hinrunde verfügbar sein.