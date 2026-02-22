VfB Stuttgart: So könnte der VfB auf dem Schlossberg auflaufen

12 Sebastian Hoeneß hat sich für folgende Aufstellung entschieden.. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Der VfB Stuttgart reist auf die Ostalb. Am Sonntag steht das Duell gegen den 1. FC Heidenheim an (18.30 Uhr, Liveticker) an. Die Schwaben kommen mit reichlich Rückenwind aus Schottland an die Brenz. Das 4:1 gegen Celtic war ein Statement der Stuttgarter auf europäischer Bühne, dass es in der Art schon lange nicht mehr beim VfB zu beobachten gab.

Doch das ist alles an diesem Nachmittag in Heidenheim schon nichts mehr wert. Denn das Bundesliga-Geschäft steht an und mit den Heidenheimern wartet ein Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht. Die Mannschaft von Frank Schmidt muss dringend punkten, um das rettende Ufer nicht noch weiter aus den Augen zu verlieren. So eine Konstellation gab s für den VfB zuletzt schon einmal: Auswärtsspiel, unter Druck stehender Gegner, enges Stadion und eine entsprechende Atmosphäre. Das war auf St. Pauli. Endstand 1:2 aus VfB-Sicht.

So weit soll es nun nicht noch einmal kommen und deswegen schickt sich Trainer Sebastian Hoeneß an, einiges zu verändern. Nicht die Grundformation und auch nicht die taktische Ausrichtung. Diese Themen packt er nicht an. Aber in der Aufstellung dürfte es einige Namen zu lesen geben, die zuletzt nicht immer dort notiert waren. Frische Beine sollen den Schwung bringen, lautet das Motto.

