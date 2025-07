VfB Stuttgart: So geht es mit der Doku „inTeam“ weiter

1 Kommt wieder in die Kinos: „VfB inTeam“ – mit Fokus auf das Pokalfinale in Berlin. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Der VfB Stuttgart blickt auf zwei erfolgreiche Staffeln seiner vereinseigenen Doku zurück und hat mit dem Format noch viel vor. Ein Teil steht kurz vor seiner Kino-Premiere.











Von Fußballclubs selbst umgesetzte Dokumentationsformate, die Fans, Mitgliedern und Interessierten tiefe Einblicke in die Kabine und mehr bieten, haben in den letzten Jahren Hochkonjunktur. So auch beim VfB Stuttgart. „VfB inTeam“ heißt das Format, dass die Weiß-Roten entwickelt haben. Produziert wird es von der Kölner Produktionsfirma Flutlicht Film, der VfB lässt sich das nach Informationen unserer Redaktion einen fünfstelligen Betrag pro Monat kosten. Zwei Staffeln gibt es bereits, insgesamt sind rund 20 Folgen in den letzten beiden Saisons erschienen.