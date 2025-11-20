VfB Stuttgart: So funktioniert das Scouting der Weiß-Roten

1 Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner, Thomas Henning und Daniel Ebbert (v.l.n.r.). Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann/Rudel

Der VfB Stuttgart blickt auf erfolgreiche Transferphasen zurück. Dahinter steht auch ein treffsicheres Scouting. Wir erklären, wie im Maschinenraum des Clubs gearbeitet wird.











Blickt man auf die letzten Transferphasen des VfB Stuttgart, so fallen einem mehrere Dinge auf. Zuallererst einmal, dass es jede Menge Transferbewegungen gab. Mehr als 15 personelle Veränderungen pro Wechselphase waren keine Seltenheit. Daneben fällt auf, dass der Club nahezu in jedem Sommer Säulenspieler verloren hat. Dinos Mavropanos, Borna Sosa und Wataru Endo 2023, Serhou Guirassy, Hiroki Ito und Waldemar Anton 2024, Enzo Millot und Nick Woltemade 2025. Dafür gab es Rekordablösesummen. Noch nie zuvor in seiner Geschichte hat der VfB so viel Geld durch die Verkäufe von zwei Spielern eingenommen wie im vergangenen Sommer.