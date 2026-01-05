VfB Stuttgart: Silas vor Wechsel – wie viel Geld fließen soll, wo noch ein Haken ist

Silas vor Wechsel – wie viel Geld fließen soll, wo noch ein Haken ist

1 Silas kam beim VfB zuletzt kaum zum Zug. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB ist sich mit Mainz 05 über einen Wechsel einig, durch ist der Transfer aber noch nicht. Was offen ist – und wie hoch Ablöse und Gehaltseinsparungen für die Stuttgarter wären.











Dass Silas beim VfB Stuttgart als heißer Wechselkandidat gilt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Der Flügelstürmer kommt unter Trainer Sebastian Hoeneß kaum zum Einsatz und schaffte es gegen Ende des vergangenen Jahres über Wochen nicht einmal mehr in den Kader. Entsprechend aktiv sondiert die Spielerseite im laufenden Wintertransferfenster den Markt – wobei sich nun eine Lösung abzeichnet.