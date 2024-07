VfB Stuttgart: Serhou Guirassy steht unmittelbar vor Unterschrift bei Borussia Dortmund

1 Geht bald für Borussia Dortmund auf Torejagd: der Stuttgarter Stürmer Serhou Guirassy Foto: Imago/Sven Simon

Der Transfer von VfB-Stürmer Serhou Guirassy für 19 Millionen Euro zu Borussia Dortmund steht direkt bevor. Der Stürmer ist in Dortmund gelandet – und soll an diesem Donnerstag seinen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.











Das Stürmer-Transfer-Karussell beim VfB Stuttgart nimmt weiter Fahrt auf: Nach dem ersten Medizincheck ist der bereits ausverhandelte Wechsel von Stürmer Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund in der vergangenen Woche noch auf Eis gelegt worden – jetzt steht der Wechsel des Guineers zu den Westfalen unmittelbar vor dem Abschluss.

Wie ein Video des Senders „Sky“ zeigt, ist Guirassy mit seinem Betreuer bereits am Mittwochabend in Dortmund gelandet. Dort steigt er von einem Flughafen-Shuttlebus in ein Taxi – mit dem Ziel, an diesem Donnerstag seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu unterschreiben.

Schließlich hat Guirassy die von den Schwarz-Gelben angeordnete zweite medizinische Untersuchung seines rechten Knies bestanden. Sie wurde von dem renommierten Kniespezialisten Michael Strobel aus Straubing durchgeführt. Dabei ging der Daumen des Medizin-Professors nach oben: Eine Operation am rechten Knie des Stürmers sei nicht erforderlich, heißt es nun.

Guirassy hatte sich bei einem verunglückten Fallrückzieher im Länderspiel mit Guinea am 10. Juni gegen Mosambik (0:1) eine Verletzung am Außenband des rechten Knies zugezogen. Diese zieht nun aber keine längere Pause nach sich. Schließlich hatte der BVB erwägt, den Transfer im Falle einer längeren Auszeit von zwei, drei Monaten noch platzen zu lassen. Da Guirassys Verletzung nicht allzu gravierend ist, wird der Stürmer aller Voraussicht nach lediglich bis Mitte August ausfallen. Das DFB-Pokalspiel der Dortmunder in der ersten Runde am 17. August beim 1. FC Phoenix Lübeck wird er verpassen.

Nun soll der 28-Jährige an diesem Donnerstag einen Vier-Jahres-Vertrag beim BVB unterschreiben. Der VfB kassiert dafür eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 19 Millionen Euro.

Damit haben die Stuttgarter nun auch hier finanzielle Sicherheit – und können ihre eigenen Planungen mit den Guirassy-Millionen vorantreiben. Schließlich benötigt dessen Nachfolger Ermedin Demirovic, den der VfB für die Rekordablöse von 21 Millionen Euro vom FC Augsburg verpflichtet hat, noch einen Sturmpartner. Erste Wahl bleibt dabei weiterhin der deutsche Nationalspieler Deniz Undav, der mit Guirassy in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ein treffsicheres Angriffsduo gebildet hat.

Mit dem Premier-League-Club Brighton & Hove Albion, der Undav per Rückkaufoption für 25 Millionen Euro an sich gebunden hat, befinden sich die Stuttgarter Manager mit dem Sportvorstand Fabian Wohlgemuth an der Spitze in engem Austausch. Die Verhandlungen mit den Engländern erweisen sich dabei allerdings als stockend und schwierig – sie sind aber nicht aussichtslos.

Serhou Guirassy wiederum, der für den VfB in der Vorsaison 28 Bundesliga-Tore erzielt hat, geht beim BVB mit 28 Jahren den nächsten Karriereschritt, der sich für ihn auch finanziell auszahlt: So soll der Stürmer ein einmaliges Handgeld von zehn Millionen Euro erhalten, sein Berater zudem fünf Millionen Euro. Dazu addiert sich noch das Jahresgehalt für den treffsicheren Stürmer aus Afrika, das bei rund neun Millionen Euro pro Saison plus üppiger Leistungsboni liegen soll.