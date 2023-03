1 Serhou Guirassy fehlt dem VfB Stuttgart seit Anfang Februar. Foto: Baumann/Julia Rahn

Trotz noch nicht auskurierter Verletzung befindet sich Serhou Guirassy seit Montag beim Nationalteam Guineas. Der VfB Stuttgart geht dabei aber auf Nummer sicher – mit einer ungewöhnlichen Maßnahme.















Um 15 Uhr an diesem Dienstagnachmittag bittet Bruno Labbadia seine Spieler erstmals in der Länderspielpause zum Training. Nicht begrüßen darf der Trainer des VfB Stuttgart dann Serhou Guirassy. Und das nicht nur, weil der Stürmer seinen Sehnenriss im Adduktorenbereich noch nicht vollends auskuriert hat. Der 27-Jährige ist am Montag nach Afrika gereist.