1 Hanna Birkner (links) verletzte sich vergangene Woche beim Rückrunden-Auftakt gegen den SC Sand II – und wird Trainer Heiko Gerber (rechts) in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Verletzungsmisere hält an: Kaum hat die Rückrunde begonnen, muss Trainer Heiko Gerber drei Stammspielerinnen ersetzen. Aufstecken will er im Titelkampf der Oberliga dennoch nicht.















Was das Thema Verletzungen angeht, ist das Frauenteam des VfB Stuttgart in dieser Saison nun wirklich nicht vom Glück verfolgt. Nachdem bereits in der Hinrunde zahlreiche Spielerinnen teils langfristig ausgefallen waren, setzte sich die Misere nun auch 2023 fort.

Beim Rückrunden-Auftakt in der Oberliga gegen den SC Sand II (1:1) verletzten sich gleich zwei Spielerinnen ohne gegnerische Einwirkung so schwer, dass sie in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen werden: Verteidigerin Hanna Birkner zog sich eine Ruptur des vorderen Kreuzbands zu, Mittelfeldspielerin Svenja Merten erlitt einen Sehnenanriss mit Muskelfaserriss im Oberschenkel.

Trainer Heiko Gerber: „Unfassbar bitter“

Unter der Woche folgte dann die nächste Hiobsbotschaft: Anna Fliege brach sich im Training die Speiche im Unterarm und wird zu Beginn der kommenden Woche operiert. Als „unfassbar bitter“ bezeichnet Trainer Heiko Gerber den Ausfall der drei Stammspielerinnen. Einen Zusammenhang sieht er indessen nicht: „Bei den Verletzungen ist kein Muster erkennbar. Wir hatten eine sehr gute und wohldosierte Vorbereitung, in der wir uns in Ruhe auf die Rückserie vorbereitet haben.“

Aufstecken will Gerber im Titelkampf der Oberliga trotz der vielen Ausfälle nicht: „Wir haben unter der Woche viele Team- und Einzelgespräche geführt, um die Köpfe freizubekommen. Der Zusammenhalt der Mädels ist enorm. Wir werden dranbleiben und weitermachen.“ An diesem Sonntag (13 Uhr) gastieren die VfB-Frauen beim Tabellenfünften Hegauer FV. Der Rückstand auf den Spitzenreiter TSV Neuenstein beträgt vier Punkte – allerdings hat der VfB noch ein Spiel mehr zu absolvieren.