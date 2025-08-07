VfB Stuttgart Saison-Opening: Das große VfB-Fest rund ums Spiel gegen den FC Bologna
1
Duell der Topstürmer: Ciro Immobilie (li.) trifft mit dem FC Bologna auf den VfB mit Deniz Undav. Foto: IMAGO/Italy Photo Press; Eibner

Vor dem Testspiel gegen den italienischen Pokalsieger FC Bologna am Samstag (17 Uhr) ist beim VfB einiges geboten. Ab 10 Uhr wird die Mercedesstraße zur Eventmeile.

Es ist wieder Saison-Opening beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart: Aus diesem Grund wird die Mercedesstraße in Bad Cannstatt rund um die MHP-Arena an diesem Samstag von 10 Uhr an zur Eventmeile – mit Mitmachaktionen, einer großen Showbühne, Talkrunden und der Präsentation des Erst-, Drittliga- sowie des Frauen-Teams der Stuttgarter. Den krönenden Abschluss des Tages bildet letztlich das Testspiel der Elf von Trainer Sebastian Hoeneß gegen den italienischen Pokalsieger FC Bologna (17 Uhr), für das es noch Karten gibt.

