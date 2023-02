9 Hiroki Ito (links) und Serhou Guirassy drehten Runden um die Trainingsanlage. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat nach kurzer Pause das Training wieder aufgenommen. Topscorer Serhou Guirassy muss sich weiter gedulden.















Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche vor dem Südschlager gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker) gestartet. Trainer Bruno Labbadia bediente sich dabei eines nahe liegenden Kniffs aus der Werkzeugkiste eines Fußballlehrers, der seine Mannschaft nach einer enttäuschenden Leistung wieder aufrichten muss. Wettbewerbsorientierte Spielformen in Kleingruppen, viel Zweikämpfe, viel Torabschluss. Zielsetzung: Erfolgserlebnisse ermöglichen und Spaß zurückbringen.

Das klappte auch in einem gewissen Rahmen. Insbesondere Nikolas Nartey tat sich als treffsicherer und kompromissloser Akteur hervor. Nicht mitwirken konnten Florian Müller (Handgelenk), Hiroki Ito (Rücken) und Serhou Guirassy (Sehneneinriss). Die beiden Letztgenannten drehten immerhin ihre Runden um das Trainingsgelände.

Während Itos Rückenprobleme bis zum Wochenende abgeklungen sein könnten, sieht es bei Guirassy nicht danach aus, dass eine baldige Rückkehr ansteht. Die prognostizierten drei Wochen Mindest-Ausfallzeit fehlt er bereits, seit er sich im Spiel gegen Werder Bremen einen Sehneneinriss im Adduktorenbereich zugezogen hat. Dafür konnte Pascal Stenzel das volle Programm absolvieren. Der Außenbahnspieler wird am Wochenende wieder zur Verfügung stehen.