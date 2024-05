VfB Stuttgart: Rückblick: Legendo und der magische Tag im Mai

19 Magisch: Der 14. Mai 2022 wird wohl nie vergessen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der 14. Mai 2022 wird wohl allen, die es mit dem VfB halten, für immer im Gedächtnis bleiben. Ein Rückblick inklusive den besten Bildern auf den magischen Tag im Mai.











Im Gedächtnis der VfB-Fans gibt es einige Tage, die wohl für immer präsent sein werden. Der 16. Mai 1992 etwa, Leverkusen, Unterzahl, Wiggerl Kögl auf Guido Buchwald, Kopfball, Tor, Titel, Platzsturm! Wer erinnert sich nicht an den 1. Oktober 2003? Manchester United. Imre Szabics & Kevin Kuranyi! Andreas Hinkel gegen Cristiano Ronaldo! Oder an den 12. Mai 1997: Anne Castroper, Tore von Thomas Hitzlsperger, Mario Gomez, Cacau – die Parade von Timo Hildebrand! Spiele, Momente, Erinnerungen für die Ewigkeit.

Vor zwei Jahren kam zu dieser illustren Liste (die man selbstverständlich noch deutlich erweitern könnte) ein weiteres Datum hinzu. Am 14. Mai 2022 empfing der VfB Stuttgart den 1. FC Köln. Letzter Spieltag, Stuttgart braucht einen Dreier, um drinzubleiben. Sasa Kalajdzic bringt den VfB früh in Führung (12. Minute). Anthony Modeste (57.) gleicht für Köln aus. Bleierne Schwere. Dieses eine Tor will einfach nicht fallen. Doch dann kommt die 92. Minute. Eckball. Omar Marmoush bringt ihn rein. Hiroki Ito steigt hoch, verlängert den Ball auf den zweiten Pfosten.

Kapitän Wataru Endo wuchtet sich in den Flugweg des Spielgeräts und befördert die Kugel unhaltbar unter die Latte. Der pure Wille! Danach brechen alle Dämme. Der Matarazzo-Sprint! Der Mislintat-Jubel! Platzsturm. Bilder für die Ewigkeit.

Eine Auswahl dieser Impressionen haben wir in der Bilderstrecke für Sie zusammengestellt. Viel Vergnügen beim Durchklicken!