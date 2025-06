VfB Stuttgart: Philipp Lahm und der VfB – „Es ist ein guter Austausch“

1 Philipp Lahm beim DFB-Pokalfinale 2025, das der VfB mit 4:2 gegen Arminia Bielefeld gewann. Foto: imago/Sven Simon

Der Weltmeister von 2014 ist nach wie vor für den VfB im Einsatz – inzwischen gemeinsam mit einer Europameisterin. Wie die Tätigkeiten aussehen und was Lahm bewirken soll.











Fast drei Jahre ist es mittlerweile her, dass der VfB Stuttgart prominente Verstärkung präsentierte. Nicht für den Kader der Bundesliga-Mannschaft, vielmehr zur Arbeit im Hintergrund. Die beiden Weltmeister Sami Khedira und Philipp Lahm stießen als Berater des Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle hinzu – um die sportliche Expertise zu erweitern, Abläufe zu überprüfen, Meinungen einzubringen. Damals zog die Vorstellung der beiden früheren Stuttgarter Profis große Aufmerksamkeit auf sich, inzwischen ist es deutlich ruhiger geworden in Sachen Berater in Bad Cannstatt.