Personalnot im VfB-Sturm: und wer ist schuld daran?

1 Der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß (li.) hätte sich vom Management um den Sportvorstand Fabian Wohlgemuth noch mehr Substanz für den Kader gewünscht. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Nach dem geplatzten Transfer von Hyeon-Gyu Oh zum VfB fehlt es im Kader an Alternativen im Sturmzentrum. Daher ist der Trainer Sebastian Hoeneß unzufrieden.











Link kopiert

Dass es auf dem großen Spielerbasar beim Gefeilsche um die Stars bis zum Schluss recht hektisch zur Sache geht, das gehört zum modernen Profifußball dazu wie die Ausstiegsklausel, das Beraterhonorar oder die Rückkaufoption. Doch diesmal blicken sie beim VfB Stuttgart, in vorderster Linie vertreten durch den Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und seinen Sportdirektor Christian Gentner, in der Analyse des so genannten Deadline-Days auf ein besonders hektisches Szenario zurück. Es ging turbulent zu, bevor am Montag um 20 Uhr der Transfermarkt für vertragsgebundene Profis bis zum Winter seine Pforten schloss.