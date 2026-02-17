Ohne Logo nach Glasgow: VfB-Flugzeug bleibt nach Blitzschlag am Boden

Die VfB-Maschine bleibt voraussichtlich bis Ende der Woche in Izmir.

Kurz nach der Einweihung ist das Flugzeug mit VfB-Wappen in Izmir gestrandet – wegen eines Blitzschlags kann das Flugzeug mit der Kennung TC-SOI vorerst nicht eingesetzt werden.











Zwangspause für den VfB-Express: Nach einem Blitzschlag wird die Maschine derzeit laut der Airline SunExpress im türkischen Izmir technisch überprüft. Für das Europa-League-Spiel gegen Celtic Glasgow am Donnerstagabend fliegt die Mannschaft nach Club-Angaben am Mittwochmittag mit einem Charterflugzeug nach Schottland – wie auch sonst regelmäßig, denn der VfB-Express steht der Mannschaft nicht exklusiv zur Verfügung.

Voraussichtlich Ende der Woche soll das VfB-Flugzeug wieder startklar sein und in den regulären Flugbetrieb zurückkehren. Die Maschine bringe nicht nur die Fußballmannschaft von A nach B, sondern fliege auch Reisende in den Urlaub, teilt die Airline mit.

Blitzeinschläge kämen im Flugverkehr immer wieder vereinzelt vor. Allerdings bestehe für Fluggäste und Crew in solchen Fällen keine Gefahr, erklärt SunExpress auf Anfrage.

Erstes Flugzeug mit VfB-Logo

Vor zwei Monaten wurde das Flugzeug mit VfB-Design offiziell am Stuttgarter Flughafen eingeweiht. „Erstmals in der 132-jährigen Vereinsgeschichte gibt es ein Flugzeug, das mit dem VfB gebrandet ist“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle bei der Präsentation des Flugzeugs – und sprach von einem „VfB-Botschafter“ in ganz Europa.