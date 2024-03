VfB Stuttgart: Offiziell: Anthony Rouault erhält beim VfB einen langfristigen Vertrag

28 Starker Neuzugang: Anthony Rouault hat im VfB-Trikot bisher überzeugt. In unserer Bildergalerie bilden wir den kompletten Kader des VfB ab. Foto: Baumann

Nachdem der Klassenverbleib des VfB Stuttgart feststeht, mündet das Leihgeschäft mit Anthony Rouault in eine Fest-Verpflichtung.











Er hat sich in seiner ersten Saison beim VfB Stuttgart zu einer festen Größe in der Defensive entwickelt. Nun ist klar, dass Anthony Rouault dem Tabellen-Dritten der Fußball-Bundesliga noch länger erhalten bleibt. Am Dienstagabend gab der VfB die Fest-Verpflichtung des bislang nur ausgeliehenen Franzosen bekannt. Der 22-Jährige hat in Stuttgart einen Vertrag bis 2027 unterschrieben; der VfB überweist dafür drei Millionen Euro an Rouaults bisherigen Club FC Toulouse.

Die Verpflichtung war an den Klassenverbleib der Stuttgarter in der Bundesliga geknüpft. Nachdem dieser sicher ist, tritt die vereinbarte Kaufpflicht in Kraft. Der Innenverteidiger hat sich seit der schweren Verletzung von Dan-Axel Zagadou (Kreuzbandriss) in der Abwehr festgespielt. Seine Saisonbilanz beläuft sich vor der kommenden Partie gegen Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr) auf 17 Einsätze und zwei Torvorlagen.

Das sagen Wohlgemuth und Rouault

„Anthony hat kaum Eingewöhnungszeit gebraucht, obwohl der VfB die erste Karrierestation außerhalb seiner französischen Heimat ist“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. „Er kann in der Defensive auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden, strahlt viel Ruhe aus und hat sich schnell zu einem wichtigen Faktor in unserem Kader entwickelt. Darüber hinaus ist er sehr lernwillig und hat noch großes Entwicklungspotenzial. Wir sind froh, dass wir Anthony bei uns haben und er über den Sommer hinaus das VfB-Trikot tragen wird.“ Der Spieler selbst äußerte sich wie folgt: „Ich bin sehr froh, auch in Zukunft für den VfB aufzulaufen. Die Mannschaft und der Staff sowie die guten Ergebnisse haben mir bei der Integration geholfen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden und habe hier bisher wichtige und gute Erfahrungen sammeln können.“