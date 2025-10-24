VfB Stuttgart: Offensive im Fokus – wo der VfB gegen Mainz ansetzen will

Offensive im Fokus – wo der VfB gegen Mainz ansetzen will

21 Badredine Bouanani und der VfB kamen in Istanbul zu wenigen klaren Torchancen. Foto: Baumann / Michael Treutner

Es dauerte eine ganze Weile, bis Ruhe einkehrte im Sükrü Saracoglu Stadion. Rudelbildungen nach Abpfiff, Diskussionen mit dem Schiedsrichter und Wortgefechte zwischen den Beteiligten prägten das Bild – es war viel los im Anschluss an die 0:1-Niederlage des VfB Stuttgart bei Fenerbahce Istanbul. Und so atmete Sebastian Hoeneß knapp eine Stunde nach Abpfiff erst einmal tief durch, als er im Pressekonferenzraum auf intensive und ohrenbetäubend laute 90 Minuten zurückblickte. „Wir können“, sagte der VfB-Trainer, „erhobenen Hauptes aus dem Stadion gehen. Wir haben mutig gespielt.“