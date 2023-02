1 Applaus hatte nur er verdient: VfB-Torhüter Fabian Bredlow. Foto: Baumann

Der Torhüter überzeugt als einziger VfB-Profi bei der ernüchternden Niederlage auf Schalke. Im Spiel – und danach auch in den Interviews.















Es mutet ein bisschen seltsam an: Bei der 1:2-Pleite des VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 gab es etliche enttäuschte, frustrierte, ratlose Verlierer – und einen Gewinner. Torhüter Fabian Bredlow fühlte sich zwar nicht als Sieger, schaute in den Katakomben der Arena in Gelsenkirchen alles andere als glücklich auf die Schar der um ihn versammelten Journalisten. Und doch ist es ihm als Einzigem in seinem Team gelungen, Pluspunkte zu sammeln. Erst im Kasten. Dann vor den Mikrofonen.