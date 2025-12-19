VfB Stuttgart: Nikolas Nartey – vom Pechvogel zum Aufsteiger der Saison
1
Nikolas Nartey ist auf vielen Positionen einsetzbar. „Nur im Tor habe ich ihn noch nicht gesehen“, sagt sein Trainer Hoeneß. Foto: Baumann/Julia Rahn

Mehr als 100 Spiele hat Nikolas Nartey beim VfB verletzt verpasst. Nun wird der flexibel einsetzbare 25-Jährige immer wichtiger – und könnte die Rolle von Bilal El Khannouss besetzen.

Da unter der Woche ausnahmsweise mal kein Pflichtspiel anstand, hat Nikolas Nartey wie viele seiner Profikollegen vom VfB die Zeit gefunden, um enge Tuchfühlung mit den Fans aufzunehmen. Also führte der Weg des 25-Jährigen zu den Rot-Weißen Schwaben aus Berkheim, in den Stadtteil von Esslingen also, wo seit 1977 einer der ältesten und größten Fanclubs der Stuttgarter zu Hause ist.

