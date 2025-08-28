VfB Stuttgart: Nick Woltemade – der Mega-Abgang und die Folgen

Nick Woltemade – der Mega-Abgang und die Folgen

1 Nick Woltemade zieht es auf die Insel. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Stürmer verlässt den VfB für eine Rekordablöse. Den Stuttgartern stehen nun intensive Tage auf dem Transfermarkt bevor.











Jetzt ist es doch noch passiert. Allen Aussagen des VfB Stuttgart zum Trotz. Nick Woltemade verlässt den Fußball-Bundesligisten mit sofortiger Wirkung. Völlig überraschend zieht es den Nationalstürmer nach England – zu Newcastle United. Nach Informationen unserer Redaktion haben sich der Premier-League-Club und der deutsche Pokalsieger auf eine immens hohe Ablösesumme geeinigt. 85 Millionen Euro erhält der VfB als Grundbetrag plus fünf Millionen Euro an Boni.