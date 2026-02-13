VfB Stuttgart: Neuer Vertrag? VfB-Sportchef Wohlgemuth erhält erstes Signal

1 Der VfB-Sportvorstand blickt vorerst gelassen nach vorne. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Fabian Wohlgemuth hat die Stuttgarter nach vorne gebracht. Jetzt wird über die Verlängerung seines Arbeitspapiers gesprochen. Doch ein Selbstläufer ist die Einigung nicht.











Sein Geschäft ist auch die Zukunft. Fabian Wohlgemuth plant den Kader, verlängert Spielerverträge und verhandelt Transfers. Als Sportvorstand des VfB Stuttgart legt er zudem die Strategie fest. Alles, um den Fußball-Bundesligisten nachhaltig nach oben zu bringen. In den nächsten Wochen wird sich Wohlgemuth aber nicht nur um Clubbelange kümmern, sondern ebenso die persönlichen Perspektiven überprüfen und die eigene Position überdenken. Denn es kommen Verhandlungen über die eigene, vorzeitige Vertragsverlängerung auf ihn zu.