VfB Stuttgart: Neue Titellust – die VfB-Profis gehen in die Offensive

1 „Es ist eine Art von Sucht.“ Atakan Karazor hat mit dem VfB noch einiges vor. Foto: Baumann

Der Sieg im DFB-Pokal hat die Brust bei vielen Spielern breit werden lassen. Die Aussagen und Ziele sind ambitioniert wie lange nicht – und beziehen sich auf mehrere Wettbewerbe.











Link kopiert

Dass Jamie Leweling über Qualitäten als Unterhalter verfügt, ist spätestens seit der Pokalfeier kein Geheimnis mehr. Hoch und runter lief die Szene in den sozialen Medien, in der sich der Flügelstürmer des VfB Stuttgart unvermittelt das Mikrofon schnappte, das Programm auf dem Schlossplatz minutenlang übernahm – und Zehntausende Fans mit einem neuen Ziel verzückte: Nichts Geringeres als der Gewinn der Europa League soll in der kommenden Saison her.