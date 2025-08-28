VfB Stuttgart: Neue Saison, altes Spiel? Der VfB und die Frage nach der Entwicklung

Neue Saison, altes Spiel? Der VfB und die Frage nach der Entwicklung

1 Das VfB-Spiel gegen Gladbach wirft seine Schatten voraus – Trainer Sebastian Hoeneß (links) und Sportchef Fabian Wohlgemuth sind dabei gefragt. Foto: Baumann

Der Pokalsieger muss sich schon früh mit Kritikpunkten beschäftigen, die er hinter sich glaubte. Gibt er gegen Borussia Mönchengladbach die richtige Antwort?











Noch immer werden rund um den VfB Stuttgart die Köpfe geschüttelt beim Gedanken an das Wahnsinnsspiel bei Eintracht Braunschweig. Unfassbar, im positiven wie negativen Sinne. 20 Elfmeter, acht Tore und am Ende beim 12:11 nach Elfmeterschießen ein glücklicher Titelverteidiger, der in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen ist. Verbunden mit wechselnden Emotionen, die der Begegnung einen hohen Erinnerungswert garantieren.