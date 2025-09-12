VfB Stuttgart: Neue Mittelstürmer? Es bahnen sich Änderungen an

Neue Mittelstürmer? Es bahnen sich Änderungen an

1 Tiago Tomas (links, mit Ermedin Demirovic) ist ein Kandidat für die Mittelstürmer-Position. Foto: imago/Eibner

Im Angriffszentrum des VfB wird sich in den kommenden Wochen einiges tun. Wie und mit wem Sebastian Hoeneß die nächsten Spiele angehen will.











Dass es auf bestimmten Positionen auch mal eng wird, ist im Laufe einer Saison das Normalste auf der Fußball-Welt. Aufgrund von Verletzungen, Ausfällen, Sperren. Beim VfB Stuttgart aber spitzt sich das Ganze derzeit im Angriffszentrum schon in besonderer Weise zu: Mittelstürmer sind rar gesät, seitdem Nick Woltemade den Verein verlassen hat, die Verpflichtung eines Nachfolgers platzte und sich Deniz Undav am Knie verletzte. Die Folge: In Ermedin Demirovic steht noch genau ein klassischer zentraler Angreifer zur Verfügung – und das nicht nur für das Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) beim SC Freiburg, sondern über Wochen. Undav wird frühestens im Oktober zurückerwartet, Nachverpflichtungen wären erst wieder im Januar möglich.