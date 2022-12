So läuft der Trainingsauftakt beim VfB

1 Mit dem Trainer Bruno Labbadia soll es für den VfB Stuttgart wieder aufwärts gehen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Der Trainingsstart nach der WM-Pause steht beim VfB Stuttgart an. Hier erfahren Sie, wann und mit wem es losgeht.















Bruno Labbadia hat sich in den vergangenen Tagen schon intensiv mit seiner neuen Mannschaft beschäftigt. Mit dem Trainerteam liefen die Vorbereitungen für den Trainingsauftakt nach der WM-Pause. An diesem Montag versammelt der Chefcoach die Spieler erstmals um sich. Die Übungseinheit ist ab 15 Uhr öffentlich auf dem VfB-Gelände, damit sich auch die Fans des Fußball-Bundesligisten selbst einen ersten Eindruck von Team und Trainer machen können.

Nicht dabei ist dann natürlich Borna Sosa, der in Katar mit Kroatien im WM-Halbfinale gegen Argentinien steht. Auch die beiden Japaner Wataru Endo und Hiroki Ito fehlen. Denn auch sie waren bei der Wüstenweltmeisterschaft am Ball, schieden mit ihrer Nationalmannschaft jedoch im Achtelfinale aus. Endo und Ito dürfen sich deshalb noch etwas erholen.

Chris Führich steigt nach zwei geplanten operativen Einsätzen ebenfalls noch nicht ein. Dem Offensivspieler wurde aus einer früheren Verletzung eine Platte am Schlüsselbein entfernt. Zudem wurde ein Überbein am Mittelfuß korrigiert. Ansonsten ist der Kader komplett und Labbadia startet die Vorbereitungsphase bis zum ersten Ligaspiel im neuen Jahr. Am 21. Januar erwartet der VfB den FSV Mainz 05 – und der Abstiegskampf geht weiter.