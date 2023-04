1 VfB-Präsident Claus Vogt bei der Mitgliederversammlung im September 20022. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Vier Mitglieder des VfB Stuttgart wollen eine außerordentliche Mitgliederversammlung erreichen und dort Abwahlanträge stellen. Präsidium und Vereinsbeirat haben darauf nun reagiert.















Link kopiert

Dem VfB Stuttgart, so viel ist klar, stehen entscheidende Wochen bevor. In den restlichen acht Bundesligaspielen dieser Saison will der Club seine Zugehörigkeit an der Fußball-Bundesliga sichern. Womöglich über die Relegationsspiele. Das erste Quasi-Endspiel auf dem Weg zur Rettung steigt am Sonntag in Bochum. Doch auch abseits des Sportlichen wird es spannend. Zügig nach der Saison könnte es nämlich für die Vereinsgremien des VfB zu einer Art Endspiel kommen.