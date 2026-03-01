VfB Stuttgart: Mit voller Kapelle gegen den VfL Wolfsburg

1 Gegen den VfL Wolfsburg soll Angelo Stiller an diesem Sonntag in die Startelf zurückkehren. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Einige Akteure konnten beim 0:1 gegen Glasgow ihre Chancen nicht nutzen. In der Liga gegen die Wölfe werden daher wieder die Stammkräfte in die Anfangsformation hinein rotiert.











Es war Mitte Oktober 2025 im Hinspiel im Wolfsburger Allerpark, als der VfB den VfL um dessen etwas hilflos erscheinenden niederländischen Trainer Paul Simonis klar mit 3:0 besiegte. In dieser Partie zauberte der Stuttgarter Coach Sebastian Hoeneß eine Neuentdeckung aus dem Hut, mit der vor allem auf dieser Position bis zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet hatte: Nikolas Nartey, zuvor allein als defensiver Mittelfeldspieler oder Linksverteidiger bekannt, stand damals erstmals seit 884 Tagen wieder in der Startelf des VfB – und agierte ungewohnt in der Offensive. Dabei hatte er wie der Ex-Wolfsburger Tiago Tomas, der das 1:0 erzielte, großen Anteil am VfB-Erfolg.