1 Seit sieben Jahren unterstützen Porsche und MHP die Stuttgarter Kickers. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

MHP steigt als Sponsor und Stadion-Namensgeber beim VfB Stuttgart ein. Wie denkt man bei den Stuttgarter Kickers und beim 1. FC Heidenheim darüber? Bei beiden Clubs ist das Porsche-Tochterunternehmen Hauptsponsor.















In Ludwigsburg gaben sie schnell Entwarnung. „Wir haben damit überhaupt keine Schwierigkeiten“, sagte Mario Kreh, der Geschäftsführer von Tourismus und Events Ludwigsburg – und verwies auf einen Vertrag bis 2027, der per Option sogar bis 2032 ausgeweitet werden kann. Es geht um die MHP-Arena in Ludwigsburg und die Frage, ob sie weiter so heißen wird. Nun, da das Unternehmen auch die Namensrechte für die bisherige Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart übernehmen will.