VfB Stuttgart Merchandise: Bricht der VfB mit dem neuen Trikot seinen Rekord gleich wieder?

6 Das neue Trikot des VfB Stuttgart für die kommende Saison Foto: VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart stößt mit seinem Merchandise-Umsatz in bisher ungekannte Sphären vor. Bricht man mit dem neu präsentierten Jako-Trikot den eigenen Rekord gleich wieder?











Link kopiert

Mulfingen-Hollenbach ist ein verschlafenes Nest. Felder, Wiesen, Fachwerkhäuser, eine wenig befahrene Dorfstraße. Der Inbegriff der Ländlichkeit. Doch das täuscht. Denn mit der Jako AG sitzt ein Unternehmen am Ort, das alles andere als verschlafen daherkommt. Ein zeitgemäßes Firmengelände, das ständig zu wachsen scheint, gut gelaunte Mitarbeiter, die mithilfe von modernster Technik die Ware kommissionieren und eine junge Belegschaft, die mit viel Engagement an neuen Produkten arbeitet. Zum Beispiel am neuen Trikot für den VfB Stuttgart. Der Pokalsieger ist das Flaggschiff der von Jako ausgestatteten Clubs in Deutschland. Wenn an diesem Donnerstag das neue Trikot der Schwaben präsentiert wird, ist man bei Jako schon einen Schritt weiter.