1 Max Lesser, hier mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß, hat um Vertragsauflösung gebeten. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart verliert einen Spezialisten für den Bereich Data/Analysis an Ajax Amsterdam. Max Lesser verlässt die Schwaben.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart verliert einen Spezialisten für den Bereich Data/Analysis. Max Lesser schließt sich Ajax Amsterdam an. Die Niederländer gaben den Transfer bereits offiziell bekannt. Lesser war beim VfB Stuttgart in den letzten Jahren eine feste Größe im sogenannten „Staff“, kümmerte sich um die Spielvor-, -auf, und -nachbereitung. Der Spezialist war zuletzt unter Trainer Sebastian Hoeneß wieder auf die Trainerbank bei Spielen zurückgekehrt und kann in seiner VfB-Zeit auf diverse Rollen zurückblicken.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Neuer Datenanalyst kommt aus Wien Neuzugang für das Data- und Analyseteam des VfB Stuttgart. Ein Sportwissenschaftler kommt aus Wien an den Neckar.

Unter Pellegrino Matarazzo war Lesser zu Saisonbeginn als Videoanalyst zuständig. Als Matarazzo demissioniert wurde und Michael Wimmer für übernahm, stieg Lesser zum Co-Trainer auf und feierte bis zur Winterpause drei Siege. Mit Wimmer machte der VfB aber nicht weiter. Man verpflichtete Labbadia, Lesser war fortan wieder Videoanalyst und kein Team des Trainerstabs auf der Bank.

Nun folgt der nächste Schritt. Lesser hat um Vertragsauflösung gebeten, der VfB gab ihn frei. „Max hat bei uns als Analyst sehr gute Arbeit geleistet. Ihm bietet sich jetzt bei Ajax ein reizvolles neues Betätigungsfeld. Daher haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen und wünschen Max alles Gute für die Zukunft“, sagt VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth. Künftig wird er beim niederländischen Spitzenclub als Leiter Analyse des Profiteams tätig sein. Dort trifft er auf Sven Mislintat, der sich unlängst Ajax Amsterdam angeschlossen hat.