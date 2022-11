28 Der Kader des VfB Stuttgart hat ein Marktwert-Update bekommen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Kurz vor der WM-Pause in der Bundesliga hat das Portal „Transfermarkt“ noch einmal seine Marktwerte angepasst. Alle Spieler der Bundesliga wurden neu bewertet. Auch die des VfB Stuttgart.

Aktuell umfasst der Kader der Schwaben 27 Spieler. Personelle Veränderungen gibt es frühestens nach der WM, wenn zum 1. Januar 2023 das Transferfenster öffnet. Bei der aktuellen Marktwert-Anpassung gab es in weiten Teilen des Kaders keine Veränderungen. Wertvollster Spieler bleibt Borna Sosa mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro. Am günstigsten ist Florian Schock zu haben. Aber es gibt eine Reihe an Gewinnern und auch Verlierern.

Wir zeigen den Überblick in der Bilderstrecke, beginnend mit den Verlierern der Marktwert-Anpassung.