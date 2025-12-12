VfB Stuttgart: Lob und Kritik – so lief das Debüt für Lazar Jovanovic

Lob und Kritik – so lief das Debüt für Lazar Jovanovic

14 Lazar Jovanovic steht seit einem halben Jahr beim VfB unter Vertrag. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Youngster spielt gegen Maccabi Tel Aviv erstmals von Beginn an für den VfB – und steht mehrfach im Fokus. Wie der Trainer und der Sportvorstand den Auftritt einordnen.











Lange musste Lazar Jovanovic auf seine Chance warten, gegen Maccabi Tel Aviv (4:1) kam sie: Im Heimspiel der Europa League führte der Weg für den Flügelstürmer des VfB Stuttgart vor Anpfiff zum ersten Mal in dieser Saison nicht auf die Ersatzbank, sondern direkt aufs Feld. Auf dem rechten Flügel hatte Trainer Sebastian Hoeneß den 19-Jährigen in dessen Pflichtspiel-Startelfdebüt für den VfB ins Rennen geschickt – wo Jovanovic sichtlich bestrebt war, die Spielzeit für Eigenwerbung zu nutzen.