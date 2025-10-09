14 Der VfB Stuttgart traf auf die SV Elversberg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB hat ein Testspiel gegen die SV Elversberg bestritten. Wir waren vor Ort und haben die Partie im Liveticker begleitet.











Der Zweitliga-Tabellenführer gastierte in Bad Cannstatt: In der Länderspielpause absolvierte der VfB Stuttgart an diesem Donnerstag ein Testspiel gegen die SV Elversberg, bei der unter anderem VfB-Leihspieler Jarzinho Malanga im Kader stand. Ohne neun Nationalspieler gab der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß auch Talenten aus dem Nachwuchs eine Chance – und testete Optionen auf der Mittelstürmer-Position. Wir haben von der Partie in einem Liveticker berichtet.

Weiter geht es für den VfB Stuttgart am übernächsten Wochenende mit dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (18. Oktober), ehe die Partie in der Europa League bei Fenerbahce Istanbul (23. Oktober) ansteht.