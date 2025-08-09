VfB Stuttgart: Eine Topchance, keine Tore nach 30 Minuten – VfB gegen FC Bologna im Liveticker

1 Den VfB-Kapitän Atakan Karazor und seine Teamkollegen erwartet mit dem FC Bologna ein defensivstarker Gegner. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Es ist die Generalprobe vor dem DFL-Supercup gegen den FC Bayern: Der VfB Stuttgart mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß spielt in seiner letzten Testpartie der Vorbereitung gegen den italienischen Pokalsieger FC Bologna in der MHP-Arena. Wir haben diese Partie für Sie im Liveticker.

Der FC Bologna hatte sich nach 51 Jahren im Wartestand im Mai wieder die Coppa Italia gesichert. Im Finale gewann das Team von Trainer Vincenzo Italiano mit 1:0 gegen den AC Mailand.

Bisher ist der VfB in seinen Testpartien der Vorbereitung sehr erfolgreich gewesen: In fünf Spielen gab es vier Siege und ein Unentschieden. So stehen bisher neben dem 7:1 gegen den Verbandsligisten SV Fellbach noch das 4:4 gegen den PSV Eindhoven, das 2:1 gegen Celta Vigo, das 6:0 gegen den FC Toulouse sowie ein weiteres 7:1 in einem Geheimtest gegen Racing Straßburg zu Buche.