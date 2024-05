VfB Stuttgart: Live im Stadion – VfB bejubelt den Aufstieg der U 21

1 Der Sprung der U21 in die dritte Liga war auch während des Spiels der Profis kurzzeitig ein Thema. Foto: StZN/David Scheu

Die Stuttgarter U21 gewinnt die Meisterschaft in der Regionalliga – was prompt auch während des Bundesliga-Spiels gegen Borussia Mönchengladbach für Jubel auf den Rängen sorgt.











In der 30. Minute geriet das Geschehen auf dem Rasen in der MHP-Arena für einen Moment in den Hintergrund, als sich Stadionsprecher Holger Laser an die Fans wandte. „Schaut mal bitte auf die Anzeigetafel.“ Auf selbiger wurde zunächst der 2:0-Sieg der Stuttgarter U 21 gegen die TSG Hoffenheim II durchgesagt – und anschließend die damit feststehende Meisterschaft in der Regionalliga eingeblendet.

Herumgesprochen hatte sich das Ganze zwar schon zuvor sukzessive auf den Rängen – was aber nichts am kurzzeitig lautstarken Jubel änderte, der durch das Rund hallte. Wenige Augenblicke später erzielte Serhou Guirassy den Treffer zum 2:0 für den VfB gegen Borussia Mönchengladbach, sodass die Euphorie auf den Rängen anhielt. In der Halbzeit wurde schließlich der Moment des Abpfiffs der Partie der U 21 an der Reutlinger Kreuzeiche per Video eingespielt.