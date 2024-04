VfB Stuttgart: Lilian Egloff und das lange Warten auf die Rückkehr

1 Lilian Egloff laboriert an einer muskulären Verletzung. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der 21-Jährige fällt schon seit Monaten aus. Trainer Sebastian Hoeneß gibt ein Update zum Reha-Verlauf des Eigengewächses, dessen Vertrag beim VfB im Sommer ausläuft.











Link kopiert

Um Lilian Egloff ist es ruhig geworden. Noch überhaupt kein Pflichtspiel hat der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart in diesem Jahr absolviert – weder für die Profis noch für die U21 in der Regionalliga. Der Hintergrund: eine muskuläre Verletzung, die ihm nun schon länger zu schaffen macht.

„Er ist in der Reha und kann nicht trainieren und spielen“, berichtete der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz am Freitag vor der Partie des VfB gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr/Liveticker) über den aktuellen Stand bei Egloff. Eine solche Situation sei „natürlich immer blöd. Insbesondere, wenn man jung ist und sich weiterentwickeln muss.“

21 Bundesliga-Einsätze für den VfB

Für den 21-Jährigen ist die lange Zwangspause aber noch aus einem zweiten Grund höchst unvorteilhaft: Egloffs Vertrag beim VfB läuft im Sommer aus. Und ob er eine Chance über diese Saison hinaus erhält – womöglich in Form einer Verlängerung in Verbindung mit einem Leihgeschäft zum Sammeln von Spielpraxis – ist noch nicht entschieden. Eigenwerbung kann er derzeit jedenfalls nicht betreiben, was auch noch eine ganze Weile so bleiben wird.

Zwar sagt Hoeneß: „Der Reha-Verlauf ist so wie er sein soll. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass er bald wieder von der Reha zu uns rüberkommt und langsam übergehen kann ins Teiltraining.“ Kurzfristig steht allerdings kein Comeback an: „Es ist nicht so, dass er jetzt kurz vor dem Mannschaftstraining steht. Er wird schon sicher die eine oder andere Woche pausieren müssen.“

Der gebürtige Heilbronner Egloff durchlief seit 2012 sämtliche Nachwuchsteams beim VfB und galt einst als aussichtsreicher Kandidat unter den Stuttgarter Eigengewächsen, den dauerhaften Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Allerdings verhinderten Verletzungen (unter anderem ein Mittelfußbruch) und körperliche Anpassungsschwierigkeiten bislang den Durchbruch des technisch veranlagten Mittelfeldspielers. Egloff steht bei 21 Bundesliga-Einsätzen.