VfB Stuttgart: Was ändert sich? Die Reize der Europa League

Was ändert sich? Die Reize der Europa League

1 Am Donnerstagabend wird in der MHP-Arena wieder das Flutlicht angehen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Der VfB wird in der Europa League deutlich weniger einnehmen als in der Champions League. Zugleich bietet der Wettbewerb für Verein und Fans auch neue Vorzüge.











Die Champions League ist Geschichte, die Gegenwart heißt Europa League: An diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) startet der VfB Stuttgart gegen Celta Vigo in seine zweite internationale Saison in Folge – in der die Einnahmen im Vergleich zur Königsklasse zwar merklich sinken werden, sich zugleich aber immer noch auf einem beträchtlichen Niveau bewegen. Was ändert sich sonst noch? Und was nicht? Ein Überblick.