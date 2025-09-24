VfB Stuttgart: Was ändert sich? Die Reize der Europa League
1
Am Donnerstagabend wird in der MHP-Arena wieder das Flutlicht angehen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Der VfB wird in der Europa League deutlich weniger einnehmen als in der Champions League. Zugleich bietet der Wettbewerb für Verein und Fans auch neue Vorzüge.

Die Champions League ist Geschichte, die Gegenwart heißt Europa League: An diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) startet der VfB Stuttgart gegen Celta Vigo in seine zweite internationale Saison in Folge – in der die Einnahmen im Vergleich zur Königsklasse zwar merklich sinken werden, sich zugleich aber immer noch auf einem beträchtlichen Niveau bewegen. Was ändert sich sonst noch? Und was nicht? Ein Überblick.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.