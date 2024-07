VfB Stuttgart: Keine Tore bei zweitem Vorbereitungsspiel des VfB Stuttgart

6 Am Samstag fand das zweite Testspiel des VfB Stuttgart statt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB hat mehr vom Spiel, kommt gegen Luzern aber zu keinem Treffer. Ein Ex-Torhüter der Schwaben hat derweil einen neuen Club gefunden.











Der VfB Stuttgart trennt sich in seinem zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga torlos vom FC Luzern. Insgesamt hatten die Schwaben am Samstag mehr vom Spiel. Sie schafften es jedoch nicht, einen Treffer zu erzielen.

Aber auch der Erstligist aus der Schweiz war gefährlich, zweimal konnte Stuttgarts Keeper Stefan Drljaca Eins-gegen-Eins-Situationen gerade noch entschärfen. Der nächste Härtetest steht für den VfB am 20. Juli gegen Fortuna Sittard an.

Ex-Torhüter Florian Schock, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen war, hat indes einen neuen Verein gefunden. Der 23-Jährige schließt sich dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf an.