VfB Stuttgart: Keine Pause – wann der VfB wieder mit El Khannouss rechnet
1
Bilal El Khannouss (links) spielt in den Planungen von Trainer Sebastian Hoeneß eine wichtige Rolle. Foto: Baumann

Der Offensivspieler soll nach dem Afrika-Cup schnell wieder einstiegen, wobei der Zeitpunkt maßgeblich vom Ausgang des Viertelfinals abhängt. Welche VfB-Spiele realistisch sind.

Ein großes Turnier im eigenen Land – diese Chance kommt für Fußballprofis in aller Regel nur einmal im Leben, wenn überhaupt. Was die WM 2006 oder die EM 2024 aus deutscher Sicht war, erlebt Bilal El Khannouss in diesen Tagen mit Marokko. Zum zweiten Mal nach 1988 richtet das Land den Afrika-Cup aus, der Offensivspieler des VfB Stuttgart ist mittendrin – und es lässt sich gar nicht so einfach sagen, ob nun die Euphorie oder doch die Erwartungshaltung größer ist. Vor exakt 50 Jahren hat Marokko das Turnier zum ersten und bislang letzten Mal gewonnen, die Sehnsucht ist riesig. „Viele Menschen wünschen sich, dass wir den Titel holen“, hatte der 22-Jährige bei seiner Abreise betont, „wir setzen uns selbst die höchsten Ziele.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.