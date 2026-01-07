VfB Stuttgart: Keine Pause – wann der VfB wieder mit El Khannouss rechnet

1 Bilal El Khannouss (links) spielt in den Planungen von Trainer Sebastian Hoeneß eine wichtige Rolle. Foto: Baumann

Der Offensivspieler soll nach dem Afrika-Cup schnell wieder einstiegen, wobei der Zeitpunkt maßgeblich vom Ausgang des Viertelfinals abhängt. Welche VfB-Spiele realistisch sind.











Ein großes Turnier im eigenen Land – diese Chance kommt für Fußballprofis in aller Regel nur einmal im Leben, wenn überhaupt. Was die WM 2006 oder die EM 2024 aus deutscher Sicht war, erlebt Bilal El Khannouss in diesen Tagen mit Marokko. Zum zweiten Mal nach 1988 richtet das Land den Afrika-Cup aus, der Offensivspieler des VfB Stuttgart ist mittendrin – und es lässt sich gar nicht so einfach sagen, ob nun die Euphorie oder doch die Erwartungshaltung größer ist. Vor exakt 50 Jahren hat Marokko das Turnier zum ersten und bislang letzten Mal gewonnen, die Sehnsucht ist riesig. „Viele Menschen wünschen sich, dass wir den Titel holen“, hatte der 22-Jährige bei seiner Abreise betont, „wir setzen uns selbst die höchsten Ziele.“