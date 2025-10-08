VfB Stuttgart: Kehrt Jovan Milosevic im Winter zurück? Das ist der Stand

Kehrt Jovan Milosevic im Winter zurück? Das ist der Stand

1 Jovan Milosevic läuft derzeit per Leihe für Partizan Belgrad auf. Foto: IMAGO/Starsport

Dass der formstarke Stürmer in der Rückrunde für den VfB aufläuft, ist ein konkretes Szenario – aber nicht das einzige. Wann die Entscheidung fallen soll und wovon sie abhängt.











Link kopiert

Spielpraxis sammeln und Selbstvertrauen tanken – die Ziele einer Leihe sind stets dieselben, in jeder Liga und bei jedem Verein. Für Jovan Milosevic erfüllen sie sich gerade vollumfänglich. Der an Partizan Belgrad ausgeliehene Stürmer des VfB Stuttgart ist einer der Spieler der Stunde in der ersten serbischen Liga, wo er nach Belieben trifft und trifft. Woche für Woche. Sieben Tore in zehn Spielen stehen bislang zu Buche, hinzu kommen vier Treffer in den Qualifikationsspielen zur Europa und Conference League.